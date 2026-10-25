Собянин сообщил о развитии цифровых решений "МЭШ" в Москве

Развитие образования в Москве продолжится с использованием цифровых решений проекта "Московская электронная школа". Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, за десять лет "МЭШ" стала крупнейшей образовательной платформой. Ее сервисы совершенствуют с применением искусственного интеллекта для поддержки школьников, а также адаптируют под нужды среднего профессионального образования.

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