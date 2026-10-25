25 октября, 06:30Город
Три редкие хищные птицы поселились в Московском зоопарке
В Московском зоопарке появились три редких хищных птицы: черный гриф, белоголовый сип и бородач. Птиц, занесенных в Красную книгу, привезли из Нижнего Новгорода и подселили к сородичам на "Скалу хищных птиц".
Зоологи рассчитывают, что новички со временем образуют пары и помогут сохранить исчезающие виды. Это станет возможным примерно через три года, когда птицы достигнут необходимого возраста.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.