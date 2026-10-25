Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 октября, 06:30

Город

Три редкие хищные птицы поселились в Московском зоопарке

Три редкие хищные птицы поселились в Московском зоопарке

В Москве активизировались лисы

На столичных прудах приступили к уборке домиков для водоплавающих птиц

"Новости дня": утиные домики начали убирать со столичных водоемов

Городской шум и освещение повлияли на пение столичных птиц

Соловьи и зарянки в Москве стали петь на более высоких частотах

Мосводосток начал убирать утиные домики со столичных водоемов

"Москва – столица спорта": кросс "Быстрый пес" прошел в "Царицыно"

"Качество жизни": врач рассказала о зоотерапии

В Москве не зафиксировали присутствие медведей в городской черте

В Московском зоопарке появились три редких хищных птицы: черный гриф, белоголовый сип и бородач. Птиц, занесенных в Красную книгу, привезли из Нижнего Новгорода и подселили к сородичам на "Скалу хищных птиц".

Зоологи рассчитывают, что новички со временем образуют пары и помогут сохранить исчезающие виды. Это станет возможным примерно через три года, когда птицы достигнут необходимого возраста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоПолина Брабец

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика