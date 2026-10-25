В России обсуждают легализацию продажи "красивых" автомобильных номеров, за которые сейчас на специальных площадках просят от десятков тысяч до нескольких миллионов рублей.

Например, комбинация с тремя семерками и московским кодом стоит около 1,4 миллиона рублей, а номер серии "А-М-Р" с тремя семерками оценивают более чем в 13 миллионов. Сейчас отдельно продавать госномера запрещено, поэтому их передают вместе с автомобилем-донором.

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