Мобильную зарядную станцию для электромобилей тестируют в Москве

В Москве тестируют мобильную зарядную станцию для электромобилей. Робот с накопителем почти на 75 киловатт-часов приезжает к машине на парковке Триумфальной площади. Вызвать его можно через приложение "Метро Москвы". Во время испытаний зарядка бесплатная.

Станция может обслуживать от двух до четырех электромобилей. Сейчас специалисты проверяют ее работу в городских условиях, в том числе осенью и зимой. Первый этап испытаний планируют завершить до конца года, после чего робота оснастят системой автономного передвижения.

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