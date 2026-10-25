Два новых причала речного электротранспорта подготовили к работе в Москве

В Москве подготовили к работе новые причалы речного электротранспорта "Воробьевская набережная" и "Новодевичьи пруды". Причал на Воробьевской набережной станет остановкой четвертого маршрута и позволит пассажирам добираться до природного заказника "Воробьевы горы", где расположены спортивные и прогулочные объекты.

Причал "Новодевичьи пруды" находится рядом с Новодевичьим монастырем. Специалисты проверили оборудование и системы жизнеобеспечения, присоединили плавучие причалы к переходным понтонам и подключили их к городским электросетям.

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