"Московский чекап" помогает горожанам узнать свой реальный биологический возраст

"Московский чекап" помогает выяснить, почему биологический возраст человека отличается от паспортного. У 10% участников проекта он оказался выше.

Программа объединяет диспансеризацию, федеральный проект "Здоровое долголетие" и расширенный московский пакет обследований. При этом специалисты обращают внимание на показатели, которые зависят не только от генетики, но и от образа жизни.

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