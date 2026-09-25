25 сентября, 13:15Город
"Московский чекап" помогает горожанам узнать свой реальный биологический возраст
"Московский чекап" помогает выяснить, почему биологический возраст человека отличается от паспортного. У 10% участников проекта он оказался выше.
Программа объединяет диспансеризацию, федеральный проект "Здоровое долголетие" и расширенный московский пакет обследований. При этом специалисты обращают внимание на показатели, которые зависят не только от генетики, но и от образа жизни.
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