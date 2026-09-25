25 сентября, 07:30Экономика
Самозанятым россиянам хотят поднять налоги более чем в 3 раза
Самозанятым россиянам хотят поднять налоги в более чем 3 раза. С такой идеей выступили в комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Речь идет о самозанятых, которые фактически работают полный рабочий день на одну компанию, например, таксисты и курьеры. При этом они платят налог по льготной ставке – 4%.
Сенаторы считают, что в этом случае справедливым будет отдавать в бюджет 13% от зарплаты.
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