Самозанятым россиянам хотят поднять налоги более чем в 3 раза

Самозанятым россиянам хотят поднять налоги в более чем 3 раза. С такой идеей выступили в комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Речь идет о самозанятых, которые фактически работают полный рабочий день на одну компанию, например, таксисты и курьеры. При этом они платят налог по льготной ставке – 4%.

Сенаторы считают, что в этом случае справедливым будет отдавать в бюджет 13% от зарплаты.

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