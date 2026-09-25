МРОТ вырастет почти на 2 тысячи в России в 2027 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет почти на 2 тысячи и будет составлять 28,9 тысячи рублей. Изменения вступят в силу с 2027 года. Это на 6,8% больше нынешнего уровня.

МРОТ – это минимальная сумма, которую работодатель обязан платить сотруднику за полностью отработанный месяц. От его размера также зависят некоторые социальные выплаты. Повышать минимальную зарплату планируют и дальше – к 2030 году она должна достичь 35 тысяч рублей.

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