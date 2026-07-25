Новак назвал решение по выпуску бензина "Евро-3" временным

Решение по выпуску бензина "Евро-3" является временным. Оно было принято для наполнения рынка, заявил вице-премьер Александр Новак.

Он пояснил, что в дальнейшем Россия полностью вернется к топливу пятого экономического класса. Мощностей НПЗ для этого в стране достаточно. При необходимости в страну могут поставлять излишки топлива из Казахстана. В целом ситуация на рынке топлива стабилизируется, баланс спроса и предложения стал лучше, добавил Новак.

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