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21 июля, 22:45

Технологии

Пользователи iPhone в России столкнулись со сбоем в работе App Store

Пользователи iPhone в России столкнулись со сбоем в работе App Store

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Пользователи iPhone в России столкнулись со сбоем в работе App Store. Магазин приложений невозможно открыть, а программы не обновляются. В Роскомнадзоре заявили, что работу сервиса никак не ограничивают. Сейчас сервис частично восстановил работу, но далеко не все привычные приложения в нем по-прежнему доступны.

Из магазина исчезли VK, "Одноклассники", "Дзен", Mail.ru, "Маруся" и другие отечественные сервисы. Для многих пользователей это стало поводом задуматься о переходе на Android. Директор торговой сети по продажам электронной техники Алексей Аблизенков сообщил, что средний чек у Android вырос, некоторые модели сравнялись со стоимостью Apple.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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