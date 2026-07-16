В России растет интерес к смартфонам на базе Android

В России фиксируют рост интереса к смартфонам на базе Android. По словам аналитика мобильного рынка Эльдара Муртазина, часть пользователей рассматривает переход на Android из-за ограничений в работе некоторых сервисов на iPhone в России.

В частности, речь идет об отсутствии Apple Pay и сложностях с установкой банковских приложений через App Store. По его оценке, некоторые владельцы устройств Apple переходят на Android или используют дополнительный смартфон на этой операционной системе.

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