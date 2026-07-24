"Деньги 24": ЦБ обновил прогноз экономических показателей до конца года

Центробанк обновил прогноз экономических показателей до конца 2026-го и на ближайшие три года. Заседание регулятора стало опорным, поэтому Банк России пересмотрел прогнозы по инфляции, ключевой ставке, ВВП, денежной массе, импорту и экспорту.

Также Банк России в десятый раз подряд снизил ключевую ставку. Теперь она составляет 14% годовых. Решение стало неожиданным для части экспертов, которые ожидали сохранения ставки на прежнем уровне.

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