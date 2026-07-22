22 июля, 14:15Экономика
Путин призвал ориентировать экономическую политику на долгосрочные цели
Экономическую политику России необходимо ориентировать на долгосрочные цели. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По словам президента, одной из важнейших задач остается запуск нового инвестиционного цикла в стране.
Владимир Путин также отметил, что состояние российской экономики и ее ключевых отраслей остается устойчивым. По его словам, трудности на топливном рынке носят временный характер и не повлияют на общую экономическую динамику.
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