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22 июля, 14:15

Экономика

Путин призвал ориентировать экономическую политику на долгосрочные цели

Путин призвал ориентировать экономическую политику на долгосрочные цели

Путин назвал временными трудности на топливном рынке России

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Экономическую политику России необходимо ориентировать на долгосрочные цели. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По словам президента, одной из важнейших задач остается запуск нового инвестиционного цикла в стране.

Владимир Путин также отметил, что состояние российской экономики и ее ключевых отраслей остается устойчивым. По его словам, трудности на топливном рынке носят временный характер и не повлияют на общую экономическую динамику.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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