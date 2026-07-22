Путин призвал ориентировать экономическую политику на долгосрочные цели

Экономическую политику России необходимо ориентировать на долгосрочные цели. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По словам президента, одной из важнейших задач остается запуск нового инвестиционного цикла в стране.

Владимир Путин также отметил, что состояние российской экономики и ее ключевых отраслей остается устойчивым. По его словам, трудности на топливном рынке носят временный характер и не повлияют на общую экономическую динамику.

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