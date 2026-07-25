Переменчивая погода ожидается в Москве 25 июля

Москва окажется под влиянием переменчивой погоды 25 июля: горожан ждет облачность с прояснениями, а в некоторых районах пройдут кратковременные дожди и грозы. Из-за этого в столице объявлен желтый уровень погодной опасности, который, по прогнозам синоптиков, сохранится на протяжении всех выходных.

На следующей неделе погода испортится. Метеорологи предупреждают, что в столице всего за 5 дней может выпасть месячная норма осадков.

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