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25 июня, 22:45

Происшествия

Москвич пропал после поездки на заработки в Таиланд

Москвич пропал после поездки на заработки в Таиланд

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Родные разыскивают 21-летнего москвича Сергея Брешенкова, который уехал в Таиланд и перестал выходить на связь. По словам семьи, молодой человек пропал 16 июня. Незадолго до этого он окончил институт по специальности "робототехника" и искал работу. Родители узнали о его исчезновении после звонка девушки.

Спустя несколько дней Сергей смог связаться с волонтерами и сообщил, что находится недалеко от Бангкока и работает на местных работодателей. По словам участников поисков, он рассказал о десятках людей, которых заставляют заниматься мошенничеством. Родные предполагают, что молодой человек мог попасть в трудовое рабство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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