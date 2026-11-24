Особый микроклимат в столичном метро поддерживает сложная система вентиляции и подогрева. Слесарь-электрик 5-го разряда Варвара Ганюкова рассказала, что специалисты измеряют на станциях температуру, влажность, уровень содержания пыли и углекислого газа.

В зимний период, уточнила она, важно сохранять тепло в вестибюле и на платформах, а также исключить сквозняки.

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