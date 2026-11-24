Инсталляцию с фигурами балерин и театральными декорациями установили у Большого театра к его 250-летию. Балерины изготовлены из 3D-пластика на специальном производстве. Площадка стала частью новогоднего оформления Москвы.

В центре столицы также устанавливают световые арки, другие инсталляции, развешивают гирлянды и украшают елки. Праздничные локации будут открываться постепенно, а к декабрю их объединят в прогулочный маршрут "Сердце столицы".

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