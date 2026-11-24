Более 200 бесплатных экскурсий, мастер-классов и встреч с основателями брендов проведут в Москве в рамках зимней акции "День без турникетов". Она пройдет с 1 по 5 декабря и охватит более 130 площадок.

Впервые к программе присоединится Московский кластер видеоигр и анимации, где посетители смогут увидеть процесс создания мультимедийного контента. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.