К концу ноября ледовый сезон в столице охватит почти 1,5 тысячи площадок. Как правильно подготовиться к сезону и выбрать удобные коньки, разбиралась Москва 24.

Скользить уверенно

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова напомнила в разговоре с Москвой 24, что для любительского катания есть два типа коньков: классические и раздвижные.

Цены при этом варьируются: есть бюджетные варианты – до 3 тысяч рублей, средние – от 3 до 5 тысяч и более продвинутые – от 6 до 9 тысяч. Существуют и дороже, но такие коньки, как правило, предназначены для более профессионального катания.

"Перед тем как купить пару, стоит обратиться в прокат – это вполне рабочий вариант. Если кто-то очень брезгливо относится к тому, что на таких коньках катались другие, то можно просто взять с собой дополнительные носки. Также можно попросить пару на время у друзей или соседей", – посоветовала она.

Когда человек поймет, что ему реально нравится кататься, можно задуматься о покупке собственных коньков. Однако с детьми в этом плане приходится сложнее. Учитывая, что размер ноги довольно стремительно увеличивается, лучше приобретать именно раздвижные варианты.

При этом качество исполнения лезвия не принципиально, если человек хочет впервые встать на коньки или просто покататься с друзьями. В этом случае вопрос стоит не о рекордах или тройных прыжках, а о простом удовольствии, подчеркнула Журова.

В свою очередь, чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров, мастер спорта международного класса Катарина Гербольдт посоветовала особое внимание уделить колодке.

"Главное, чтобы ботинок как можно меньше давил на ногу: чем он мягче, тем удобнее и проще будет кататься новичку", – уточнила она в разговоре с Москвой 24.





Катарина Гербольдт чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров, мастер спорта международного класса Если хочется реального качества, то лучше покупать коньки не в массовых магазинах и на маркетплейсах, а в профессиональных для фигуристов. Именно там консультанты смогут подобрать необходимую жесткость ботинка. В среднем хорошие коньки, купленные в специальном магазине, стоят около 20 тысяч рублей.

Срок службы самих ботинок для любителя зависит от весовой категории: чем меньше вес, тем дольше живет обувь. Также огромную роль играет уход: если протирать пару после катания, использовать чехлы на лезвия и аккуратно относиться, качественные коньки могут прослужить и 10 лет.

Важно обратить внимание и на заточку. Ее необходимо делать раз в месяц, если любитель собирается кататься часто. Если же выходы на лед происходят редко, например всего несколько раз за сезон, достаточно будет одной такой процедуры перед началом зимы. Точить коньки лучше всего в специализированных магазинах для фигуристов или же на катке.

Прокачиваем равновесие

Фото: Москва 24/Валерия Калугина

При этом не стоит забывать, что катание – это универсальный спорт, в котором задействованы все мышцы, включая самые мелкие, редко прокачивающиеся в обычном фитнесе, отметила Катарина Гербольдт.

Колоссальную нагрузку получают ноги: работают икроножные мышцы, квадрицепсы и бедра, так как происходит отталкивание и скольжение. Также корпус постоянно находится в тонусе для стабилизации, что формирует крепкий мышечный корсет и спину. При этом руки и плечевой пояс включаются в работу при удержании баланса и выполнении элементов, подчеркнула эксперт.





Катарина Гербольдт чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров, мастер спорта международного класса Помимо физической формы, развиваются координация и баланс. В целом фигурное катание считается одним из самых сложных координационных видов спорта. Все потому, что оно развивает оба полушария мозга, так как заставляет тело выполнять асимметричные и разнонаправленные движения.

Однако далеко не всем стоит вставать на коньки. Прежде всего, аккуратнее нужно быть людям пожилого возраста и тем, кто никогда не занимался спортом.

"При неосторожном движении есть риск получить серьезные травмы: подобные случаи периодически происходят на массовых катках в зимние праздники", – предостерегла эксперт.

Тем не менее, если подходить к катанию с умом, начинать под контролем профессионала и не пытаться сразу выполнять сложные элементы, возможно обойтись без каких-либо серьезных повреждений. Главное – трезво оценивать свои способности и физическое состояние, заключила Катарина Гербольдт.