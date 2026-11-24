24 ноября, 14:45Общество
Московские врачи спасли пациентку, перенесшую три остановки сердца
Врачи Первой Градской больницы спасли женщину с тяжелым инфарктом. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Состояние пациентки осложнял сахарный диабет. Она перенесла три остановки сердца и восемь хирургических вмешательств. Более двух месяцев женщина находилась в реанимации, почти половину этого времени ее жизнь поддерживал аппарат ЭКМО, который замещал работу сердца и легких.
Медикам удалось восстановить работу сердца и компенсировать сахарный диабет. Через три месяца пациентку выписали из больницы. Сейчас врачи продолжают наблюдать за ее состоянием.
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