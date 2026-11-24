В России планируют ввести квоты на показ зарубежных фильмов. В течение определенных периодов кинотеатры не смогут показывать иностранные картины либо должны будут соблюдать установленную долю показов отечественного кино.

Кроме того, зарубежные кинокомпании могут обязать платить за получение прокатных удостоверений в России. Сбор для полнометражных фильмов составит 5 миллионов рублей, для анимационных проектов – 3 миллиона.

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