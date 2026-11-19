Столичные музеи и галереи подготовили множество выставок на вторую половину ноября. В частности, все желающие могут ближе познакомиться с жизнью Андрея Белого, увидеть произведения русского фарфора XX века и узнать историю создания панорамы "Бородино". Подробнее – в материале Москвы 24.

Узнать о Кончаловском и мечтах снеговика

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

В выставочных залах Государственного музея А. С. Пушкина (улица Арбат, дом 53, строение 6) с 18 ноября проходит выставка "Картины природы". Пейзажные фотографии из коллекции РОСФОТО". Экспозиция объединила свыше 100 подлинных отпечатков, с помощью которых можно увидеть, как на протяжении полутора веков менялись взгляды на съемку природы. Многие из этих кадров демонстрируются впервые. В залах собраны произведения выдающихся авторов разных эпох – от первых фотографов XIX столетия до классиков XX века. Можно увидеть работы Светланы Тимофеевой, Дмитрия Ермакова, Евгения Вишнякова, Максима Дмитриева, Андрея Карелина и Вильяма Каррика.

Московский музей современного искусства (улица Петровка, дом 25) с 27 ноября приглашает на персональную выставку "Петр Кончаловский. Искусство жизни", организованную к 150-летию со дня рождения художника. Для проекта собрали свыше 100 графических и живописных работ мастера, дополнив их документами, архивной фото- и видеохроникой, скульптурными портретами, а также личными вещами художника.

Выставочное пространство поделят на два тематических блока. Первый посвятят мастерской на Большой Садовой, где с 1917 года и до конца своих дней Кончаловский встречался с друзьями и коллегами по искусству, а также писал портреты и натюрморты. Второй познакомит с загородным домом под Обнинском, который с 1932 года служил для автора источником вдохновения – там создавались пейзажи, портреты детей и внуков, а также знаменитая серия картин с сиренью.

Кроме того, в мемориальной квартире Андрея Белого (улица Арбат, дом 55/32) с 27 ноября будет проходить выставка "Андрей Белый и Ася Тургенева: любовь и разлука". Новый проект расскажет о художнице Асе Тургеневой, которая с конца 1900-х годов занимала особое место в судьбе писателя. Их история началась после того, как девушка попросила поэта попозировать для портрета – возникшее вслед за этим чувство вдохновило Белого на создание стихотворений, лирических циклов и повести "Котик Летаев".

Посетители смогут увидеть совместные снимки писателя и его возлюбленной, а также кадры, на которых удалось запечатлеть близкий круг – представителей семьи Тургеневых – Кампиони – Поццо. Главным экспонатом экспозиции станет фрагмент оконного стекла, гравированный Асей Тургеневой. При жизни художницы находился находилось в ее комнате.

В Оперном доме музея-заповедника "Царицыно" с 25 ноября пройдет выставка "Готический павлин в фарфоровом саду". Здесь получится увидеть витрины с редким китайским фарфором XVII–XVIII веков – старинными вазами, блюдцами и другими предметами.

В основных залах представлены произведения русского фарфора XX – первой четверти XXI века, а также работы современных мастеров Императорского фарфорового завода. Среди них можно увидеть скульптурные композиции Надежды Полетаевой. Она смогла восстановить технику лепки цветов из тончайшей бисквитной массы.

В музее Зеленограда с 17 ноября проходит выставка "О чем мечтает снеговик". Экспозиция знакомит посетителей с историей зимних традиций и эволюцией образа этого сказочного героя – от его возникновения до превращения в помощника Деда Мороза и Снегурочки. Гости увидят, как отмечали праздник в XX столетии, а помогут в этом елочные украшения, почтовые открытки, старые фотографии, детские рисунки и рецепты новогодних блюд.

От создания "Бородино" до нового урбанизма

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

С 17 ноября 2026 года в Государственном Дарвиновском музее работает персональная фотовыставка Светланы Горбатых "Редкие, дикие, степные". Экспозиция рассказывает о лошади Пржевальского – единственном уцелевшем виде, который к середине XX столетия жил только в зоопарках. С 2018 года автор 12 раз ездила в Оренбургский заповедник, где восстанавливают популяцию этих животных, и запечатлела устройство семейных и холостяковых групп, внутреннюю иерархию, взаимный уход и поединки жеребцов за главенство.

В музее-панораме "Бородинская битва" (Кутузовский проспект, дом 38, строение 1) с 21 ноября откроется выставка одного экспоната. Экспозиция познакомит посетителей с палитрой Франца Рубо, который заложил основы русской школы батальной панорамной живописи и написал знаменитую работу "Бородино". Ее созданию предшествовала глубокая подготовка: художник ездил на поле боя делать зарисовки, изучал воспоминания участников событий и исторические бумаги, а также обсуждал детали с военными историками.

Кроме того, посетителей приглашают посмотреть выставку "Бороться и мечтать, достичь и не сдаваться": мир мальчишек 1930–1950-х годов", которая будет проходить в Государственном музее обороны Москвы с 26 ноября. Гости узнают, какие книги читали подростки, о каких профессиях мечтали и чем жили во время взросления. Свое название проект получил благодаря слегка измененной клятве Сани Григорьева и Петьки Сковородникова – героев популярного в ту эпоху романа Вениамина Каверина "Два капитана".

С 21 ноября в галерее "Мосарт" откроется выставка "От Калининграда до Алтая". Экспозиция представляет собой живописное путешествие по разным уголкам страны, собранное из полотен художников и педагогов Александры Ивановой и Игоря Белова. Авторы покажут многообразие России: гости смогут увидеть Териберку, виды калининградские, горные пейзажи Алтая и другие локации.

К 75-летнему юбилею художника Василия Ленивкина с 19 ноября в галерее "Тушино" (бульвар Яна Райниса, дом 19, корпус 1) проходит выставка "Соло жизни". В основу экспозиции легли ключевые для автора сюжеты – женские образы, пластика танца, музыка и природа в разные времена года. В своем творчестве мастер придерживается главного принципа: в каждом произведении должно оставаться пространство для воображения.

С 19 ноября в галерее "Богородское" работает выставка "Город. Эхо улиц". Экспозицию посвятили 30-летию концепции нового урбанизма, которая меняет подход к проектированию городов, ставя на первое место удобство жителей, функциональность и продуманную инфраструктуру. Для гостей также подготовили интерактив: все желающие смогут сделать снимки в тематической фотозоне и поделиться собственными идеями по развитию городской среды.

Билеты на некоторые мероприятия платные. Подробнее – здесь.

