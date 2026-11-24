Мать фигуристки Елены Костылевой Ирину пригласили в полицию. По ее словам, ей позвонили из Успенского отделения и сообщили, что на нее написали заявление. При этом кто обратился в полицию и в чем заключаются претензии, пока неизвестно.

15-летняя Елена Костылева – двукратная победительница первенства России среди юниоров и финала юниорского Гран-при России. Ранее фигуристка покинула академию "Ангелы Плющенко", где тренировалась с 2024 года.

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