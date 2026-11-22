Московское "Динамо" дома сыграло вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1 в матче 15-го тура Альфа-банк Российской Премьер-лиги 22 ноября. При этом бело-голубые чуть больше тайма играли в меньшинстве после удаления центрального защитника Максима Осипенко. Почему главный тренер столичных Сандро Шварц остался в восторге от своей команды, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Динамо" (Москва) – "Краснодар" – 1:1 (1:1)

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Голы: Гладышев, 27 – Кордоба, 11.

"Динамо": Лунев, Касерес, Рубенс, Осипенко, Дэвид Рикардо, Бителло, Глебов, Фомин (Фернандес, 46), Гутьеррес (Скопинцев, 83), Гладышев (Казимир, 60), Тюкавин (Сергеев, 60).

"Краснодар": Агкацев, Майсон Родригес, Жубал (Пальцев, 64), Оласа, Вахания, Дуглас Аугусто (Ленини, 34), Батчи, Кристиан, Черников (Оздоев, 60), Кордоба, Воробьев (Уткин, 60).

Предупреждения: Фомин, 22; Рубенс, 44; Дэвид Рикардо, 49; Пальцев, 69.

Удаления: Осипенко, 44.

Посещаемость: 21 151 зритель.

Столичное "Динамо" и "Краснодар" – частые гости друг у друга, и практически каждый матч дарит зрителям яркий зрелищный футбол. В нынешнем сезоне команды Сандро Шварца и Мурада Мусаева соответственно виделись уже дважды в Кубке России: обе встречи остались за южанами со счетом 1:0 и 2:1.

При этом в РПЛ бело-голубые после 14 туров шли выше в таблице: "Динамо" набрало 31 очко и делило первое-второе места с "Зенитом", в то время как "Краснодар" после удачного начала сезона попал в затяжной кризис в плане результатов в конце лета, который завершился лишь перед паузой на матчи сборных благодаря домашней победе над ЦСКА. Провал после хорошего старта откатил "быков" на четвертую строчку, но 26 баллов позволяют оставаться в чемпионской гонке.

Конкуренты на этом пути серьезно помогли "Динамо" и "Краснодару" в решении амбициозных задач. "Зенит" в 15-м туре не выезде сенсационно проиграл казанскому "Рубину" 1:3, ЦСКА дома уступил грозненскому "Ахмату" 1:2. Таким образом, даже ничейный результат сделал бы команду Шварца как минимум временным единоличным лидером РПЛ, однако заряд был только на победу. "Краснодар" же благодаря победе сравнивался со "Спартаком" как минимум на несколько часов, так как красно-белые проводили свой матч 15-го тура с махачкалинским "Динамо" чуть позже.

Больших сюрпризов в плане стартовых составов тренеры друг другу не предъявили. В плане "Динамо" основной интригой был выбор на позицию левого вингера в отсутствии дисквалифицированного Артура Гомеса. Выбор Шварца пал на чилийского новичка Максимилиано Гутьерреса, для которого это первое появление в РПЛ с первых минут. Кроме того, непонятно было состояние центрального защитника Максима Осипенко, покинувшего расположение сборной России по причине травмы, но вышедшего на поле в товарищеской игре бело-голубых против ФК "10".

У "Краснодара" с его короткой обоймой меньше маневра для сюрпризов, но нашлось место и им. В частности, в паре с Жубалом в центре защиты появился не Витор Тормена, как ожидали многие эксперты, а новичок Майсон Родригес. Кроме того, по сравнению с матчем против ЦСКА, в старт вернулся левый защитник Лукас Оласа и опорник Александр Черников. Плюс ко всему Мусаев сохранил конфигурацию в атаке с Дмитрием Воробьевым в оттяжке и Джоном Кордобой на острие.

Команды начали без раскачки, задав хороший темп, но долгое время играли без ворот. Дебют удался "Динамо", которое высоким прессингом смутило "Краснодар", однако счет открыли именно "быки". На 11-й минуте сработал стандарт гостей: хозяева вынесли подачу, но проспали второй темп. Защитник Илья Вахания сделал скидку в район вратарской, и к мячу одновременно полетели Кордоба и Воробьев. Джон был чуть быстрее и попал головой мимо голкипера бело-голубых Андрея Лунева – 1:0.

После гола "Краснодар" сумел забрать мяч под контроль, плюс удавалось цепляться за подборы, лишая "Динамо" возможности убегать в фирменные контратаки. Но на 27-й минуте сработал выход через длинную передачу. Осипенко вырезал кросс на правый фланг в сторону Ярослава Гладышева, вингер москвичей при смещении в центр убрал на замахе Майсона Родригеса и пробил в дальний угол – 1:1.



Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Примерно через полчаса после начала матча в столице пошел снег, который заглянул в том числе на арену в Петровском парке. Разве что этим можно объяснить, почему главный арбитр встречи Кирилл Левников и его помощник на бровке не увидели момент на 42-й минуте: через длинный пас выходил уже "Краснодар", и в борьбе с Кордобой Осипенко, будучи последним защитником, промедлил с выносом и вместо мяча попал в ногу колумбийцу. Вмешалась VAR-бригада, которая и рекомендовала судье в поле выписать Максиму красную карточку. "Динамо" осталось вдесятером второй матч подряд: в предыдущей победной игре с "Факелом" в Воронеже (2:1) был удален тот самый дисквалифицированный Артур Гомес.

Шварц вынужденно пошел на перестановки в перерыве: вместо центрального полузащитника Даниила Фомина, у которого была желтая карточка, вышел центральный защитник Роберто Фернандес, который закрыл брешь, возникшую с досрочным уходом Осипенко с поля. В таком футболе особая роль легла на Бителло, который начал чаще опускаться ближе к Данилу Глебову, но при этом не забывал о попытках продвинуть мяч вперед.

Однако если объем борьбы бразилец в целом дал, то вот активность в атаке "Динамо" все же постепенно сходила на нет. В то же время и "Краснодар" никак не мог преодолеть пусть и обескровленную, но очень плотную оборону бело-голубых. Особенно полезен в таком футболе был Глебов, который дал сумасшедший объем работы. Настолько, что на послематчевой пресс-конференции Шварц сказал на чистом русском языке: "Я люблю Глебова!"

Но когда "Динамо" физически подсело, так как держать такой ритм вдесятером непросто, на первый план вышло мастерство Лунева. Голкипер столичных отразил крайне неприятные выстрелы Даниила Уткина, Джона Кордобы и Кристиана, чем во многом сохранил для бело-голубых столь важную ничью при тех обстоятельствах, в которые попала команда.



Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

При этом игра для соперников закончилась не только потерей очков: у "Краснодара" по ходу встречи из-за травм вылетели Дуглас Аугусто и Жубал, у "Динамо" – Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев. Мурад Мусаев на пресс-конференции подчеркнул, что в моменте с пропущенным голом его команда не слишком здорово сыграла позиционно, да и преимущество до перерыва в целом осталось на стороне соперника.





Мурад Мусаев главный тренер ФК "Краснодар" После удаления первые минут 20 играли не совсем верно: нужно было быстрее двигать мяч, попадать между линиями и делать больше доставок в штрафную. В последние 20 минут это получалось хорошо, создали три-четыре момента, но их нужно было реализовывать. В целом, для игры с "Динамо", которое находится в хорошей форме и идет в лидерах, 1:1 – неплохой результат. Но с учетом того, что целый тайм мы провели в большинстве, рассчитывали на большее.

Сандро Шварц во время общения с журналистами сыпал комплиментами в адрес своих футболистов за тот бой, который они дали одному из лидеров РПЛ в меньшинстве. В то же время немецкий рулевой "Динамо" вежливо уклонился от всех вопросов о потенциальном чемпионстве, каждый раз обозначая, что пока делает акцент на ближайшем будущем.

"Сегодня было два разных тайма. В первом мы хорошо начали, была высокая интенсивность, но получили гол со стандарта. Во втором уже в меньшинстве показали серьезную борьбу. Играли низким блоком, но у "Краснодара" не было много моментов на протяжении первых 30 минут. Хочу выделить тот дух, который показала команда, поэтому горжусь ребятами. Думаю, весь стадион мог сегодня прочувствовать это", – подчеркнул Шварц.





Сандро Шварц главный тренер ФК "Динамо" (Москва) Шансы на чемпионство "Динамо"? Пока думаю о том, что в ближайшие дни у нас тренировки перед матчем Кубка с "Факелом". Понимаю, что многие говорят о борьбе за чемпионство, но впереди в РПЛ нас ждет отрезок из 15 матчей, где на кону стоит 45 очков.

Шварц лишний раз напомнил всем о том, что первый круг РПЛ закончится одновременно с завершением 15-го тура. Но для "Динамо" уже данность – как минимум промежуточное лидерство в таблице с 32-мя очками. Прекрасное начало второго захода немца в стан бело-голубых.

Что до "Краснодара", то подопечные Мусаева получили хороший шанс как минимум оторваться от ЦСКА, а как максимум хотя бы на время догнать "Спартак", но но ни то, ни другое толком не удалось. Как были "быки" четвертыми, так и остались, просто если раньше они опережали "армейцев" по дополнительным показателям, то теперь – по очкам, коих стало 27 против 26 у красно-синих.

В середине будущей недели у команд РПЛ заключительный шестой тур группового этапа Кубка России, а в выходные – начало второго круга чемпионата страны. И в 16-м туре непросто придется всей пятерке лидеров: 28 ноября в очном противостоянии сойдутся ЦСКА и "Зенит", 29-го "Краснодар" поедет в гости к набравшему бешеный ход "Ростову" Дмитрия Кириченко, в то время как "Динамо" отправится на берега Волги к самарским "Крыльям Советов".

