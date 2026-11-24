В Национальном центре "Россия" можно посетить интерактивную экспозицию "Путешествие по России". Посетители смогут пройти путь от Владивостока до Калининграда, не покидая столицы. Экспонаты рассказывают о достижениях, культуре, науке и природе всех федеральных округов страны.

Кроме того, в Кремлевском дворце 24 ноября покажут балет "Снежная королева". Зрителям представят новую хореографическую версию знаменитого сюжета.

Какие интересные события пройдут в столице? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.