Около 50 московских колледжей участвуют в фестивале "Город профессий"

Почти 50 столичных колледжей принимают участие в фестивале "Город профессий". Для школьников подготовили более 200 встреч и мастер-классов, которые помогут познакомиться с разными специальностями и определиться с будущей профессией.

Например, в Московском автомобильно-дорожном колледже имени Николаева можно поучаствовать в пит-стопе и поуправлять дрифт-моделями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.