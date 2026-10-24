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24 октября, 11:00

Спорт

Новости спорта: российская гимнастка Рощина завоевала серебро в личном многоборье на ЧМ

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Российская гимнастка Людмила Рощина завоевала серебро в личном многоборье на чемпионате мира в Роттердаме. За четыре упражнения она набрала 55,199 балла, уступив американке Скай Блейкли (55,733).

Сборная России по футболу до 15 лет выступит с флагом и гимном на предварительном этапе чемпионата мира и фестиваля FIFA. Это будет первый с 2022 года официальный турнир федерации с участием российской команды. Ее соперниками станут сборные Афганистана, Джибути, Сьерра-Леоне, Судана и Турции.

Футболист Месут Озил призвал FIFA вернуть российские команды на турниры. Чемпион мира по футболу заявил о двойных стандартах федерации, которая отстранила российские команды, но не ввела санкции против израильских.

Об этих и других темах – в эфире телеканала Москва 24.

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