Пригородные электрички перейдут на зимний график работы с 25 октября

С 25 октября пригородные поезда переходят на зимнее расписание. Для некоторых рейсов сократится время в пути. Например, поезд № 7146 из Серпухова до Курского вокзала будет добираться на 16 минут быстрее.

Из расписания убрали летние дачные поезда, вместо них добавили дополнительные рейсы и остановки. Кроме того, на Белорусском направлении все пригородные поезда, следующие по третьему и четвертому путям, будут останавливаться на вокзале Москва-Сити.

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