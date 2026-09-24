Осенняя ярмарка "Арт Россия" открылась в Гостином Дворе

Место, где классика обретает новое звучание: в Гостином Дворе начала работу ярмарка современного академического искусства "Арт Россия". Она объединила более 100 участников – свои работы здесь представляют галереи, творческие объединения, образовательные площадки и независимые авторы из разных регионов страны.

Обязательное условие для всех экспонентов – наличие профессионального художественного образования. Гости ярмарки могут не только оценить актуальное прочтение классических техник, но и приобрести понравившиеся произведения напрямую у создателей.

Помимо основной экспозиции, посетителей ждет несколько спецпроектов. Один из самых масштабных – "Голоса письменности народов России" с гигантской восьмиметровой картой страны. Ее составили при помощи современных шрифтов, основанных на традициях письменности жителей разных регионов. Локацию дополняют работы художников-каллиграфов и уникальные исторические материалы.

В атмосферу обновленного академизма погрузилась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.