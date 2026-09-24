Новости Москвы: новые спортивные кластеры появились на юго-западе города

Новые спортивные кластеры появились на юго-западе города. Первый обустроили на улице Архитектора Власова, его площадь составляет больше 1 гектара. Там есть футбольное поле, воркаут-зона с турниками и брусьями, баскетбольная и детские площадки. Для самых экстремальных еще оборудовали полосу препятствий в стиле русский ниндзя. Второй кластер – на Ленинском проспекте. Там есть столы для тенниса, почти 20 силовых тренажеров с навесами и места для бокса. Главный объект – площадка для самых маленьких в форме медведя с бочонком меда.

В Москве расширяется сеть парковок для двухколесного транспорта. Новую стоянку обустроили на Павелецкой площади. Там можно оставить велосипеды и самокаты. Сориентироваться помогут специальные знаки. Прежде всего такие зоны появляются рядом со станциями метро, возле автобусных остановок, а также торговых и офисных центров, чтобы СИМы не создавали помехи для пешеходов.

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