Хоккеист Александр Овечкин провел первую тренировку после вынужденной паузы. Главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери сообщил, что выход капитана команды на лед еще не гарантирует его участия в стартовой игре сезона против "Каролины".

Теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Сингапуре. Во втором круге россиянка обыграла представительницу Белоруссии Александру Саснович со счетом 6:2, 6:2. В следующем матче Андреева встретится с победительницей встречи между американкой Алисией Паркс и канадкой Лейлой Фернандес.

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