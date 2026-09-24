24 сентября, 07:00Спорт
Овечкин провел первую тренировку после вынужденной паузы
Хоккеист Александр Овечкин провел первую тренировку после вынужденной паузы. Главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери сообщил, что выход капитана команды на лед еще не гарантирует его участия в стартовой игре сезона против "Каролины".
Теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Сингапуре. Во втором круге россиянка обыграла представительницу Белоруссии Александру Саснович со счетом 6:2, 6:2. В следующем матче Андреева встретится с победительницей встречи между американкой Алисией Паркс и канадкой Лейлой Фернандес.
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