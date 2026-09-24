Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 07:15

Транспорт

В Минпромторг напомнили о повышении утильсбора с 1 января

В Минпромторг напомнили о повышении утильсбора с 1 января

Водителей предупредили о лишении прав из-за слишком крупного шрифта на номерах

Урбанист оценил перспективы продления метро в Балашиху

Утильсбор повысят в России с 1 января 2027 года на 10–20%

"Московский патруль": велопатруль ЦОДД подвел итоги сезона

Начались испытания первого опытного участка ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости Московского транспорта

Около 35 новых станций метро построят в Москве и Подмосковье к 2035 году

Более 500 тыс человек получат доступ к метро после продления линии в Балашиху

Утильсбор на автомобили повысят на 10–20% с 1 января в зависимости от типа транспорта. Об этом напомнили в Минпромторге. Повышение станет очередным этапом долгосрочной индексации, рассчитанной до 2030 года.

Доля отечественной техники на внутреннем рынке за 8 месяцев этого года достигла 63%, что почти на 10% больше, чем год назад. Производство восстанавливается почти на всех автозаводах, которые покинули зарубежные компании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика