В Минпромторг напомнили о повышении утильсбора с 1 января

Утильсбор на автомобили повысят на 10–20% с 1 января в зависимости от типа транспорта. Об этом напомнили в Минпромторге. Повышение станет очередным этапом долгосрочной индексации, рассчитанной до 2030 года.

Доля отечественной техники на внутреннем рынке за 8 месяцев этого года достигла 63%, что почти на 10% больше, чем год назад. Производство восстанавливается почти на всех автозаводах, которые покинули зарубежные компании.

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