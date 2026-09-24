Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Почти 100% выпускников проекта "Ранняя помощь" – более 260 малышей – готовы пойти в обычные детские сады. Это масштабная программа на стыке медицины, соцзащиты и образования для детей из группы перинатального риска. Для каждого ребенка формируется индивидуальный план сопровождения, чтобы к 3 годам он смог догнать в развитии сверстников.

"В столице мы развиваем философию здорового долголетия, и одна из ее составляющих – создание исцеляющей среды в поликлиниках и больницах. Одним из направлений этой концепции стал совместный проект с департаментом культуры, который добавляет в жизнь больниц культурную составляющую: концерты, спектакли, музейные выставки и многое другое. Искусство становится полноценным участником лечения, помогая пациентам чувствовать себя лучше. За первые месяцы мы получили множество положительных отзывов, а концерты посетили уже около 5 тысяч человек. Осенью ведущие театральные и музыкальные коллективы продолжат выступать в больницах, а число площадок увеличилось почти в 2 раза", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве продолжают работу мобильные пункты вакцинации против гриппа. Они расположены у 18 станций метро, МЦК и МЦД. Для удобства горожан пункты работают без выходных и предварительной записи. Вакцинация также проходит в поликлиниках, а ученики могут поставить прививку в школах.