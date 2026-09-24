Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

Алиса AI запустила тренажер для подготовки школьников к ЕГЭ

Условия поступления для олимпиадников ужесточат со следующего учебного года в России

Новости Москвы: в Северном Тушине открылась школа после капремонта

Система бонусов за дополнительные экзамены и достижения в учебе может появиться в вузах РФ

Более 50 тысяч московских старшеклассников учатся в предпрофессиональных классах

ОП назвала оптимальное время для контрольных в школах

Студенты со всей России могут представить технологические проекты крупным компаниям

Предпрофессиональные классы открыли более чем в 75% школ Москвы

Психолог объяснила, почему не стоит проводить контрольные в школах в конце недели

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Почти 100% выпускников проекта "Ранняя помощь" – более 260 малышей – готовы пойти в обычные детские сады. Это масштабная программа на стыке медицины, соцзащиты и образования для детей из группы перинатального риска. Для каждого ребенка формируется индивидуальный план сопровождения, чтобы к 3 годам он смог догнать в развитии сверстников.

"В столице мы развиваем философию здорового долголетия, и одна из ее составляющих – создание исцеляющей среды в поликлиниках и больницах. Одним из направлений этой концепции стал совместный проект с департаментом культуры, который добавляет в жизнь больниц культурную составляющую: концерты, спектакли, музейные выставки и многое другое. Искусство становится полноценным участником лечения, помогая пациентам чувствовать себя лучше. За первые месяцы мы получили множество положительных отзывов, а концерты посетили уже около 5 тысяч человек. Осенью ведущие театральные и музыкальные коллективы продолжат выступать в больницах, а число площадок увеличилось почти в 2 раза", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве продолжают работу мобильные пункты вакцинации против гриппа. Они расположены у 18 станций метро, МЦК и МЦД. Для удобства горожан пункты работают без выходных и предварительной записи. Вакцинация также проходит в поликлиниках, а ученики могут поставить прививку в школах.

Читайте также
образованиеобществомедицинагородвидео

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика