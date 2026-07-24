В Покровском-Стрешневе москвичам рассказали о работе волонтеров

В районе Покровское-Стрешнево прошла встреча жителей с активистами движения "Волонтеры Победы". Москвичам рассказали о работе добровольцев и их проектах по поддержке бойцов СВО. Мероприятие посетил Герой России Эдуард Казымов, который отметил важность волонтерского движения и сбора гуманитарной помощи.

По словам Эдуарда Казымова, более 1 600 000 москвичей стали добровольцами, которые помогают собирать и отправлять гуманитарные грузы. Присоединиться к волонтерским проектам можно онлайн на портале "Мосволонтер".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.