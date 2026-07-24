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24 июля, 22:45

Технологии

В России предложили предупреждать об азартных механиках в Roblox и Minecraft

В России предложили предупреждать об азартных механиках в Roblox и Minecraft

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Roblox и Minecraft могут признать играми с элементами азартных механик в России. С такой инициативой выступил директор Центра борьбы с лудоманией Андрей Ходыков.

По его словам, в этих играх пользователи могут тратить реальные деньги на покупки внутри приложений, а некоторые механики похожи на те, что используют в онлайн-казино. Официальных решений по этой инициативе пока нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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