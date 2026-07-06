Мошенники придумали новую схему обмана пользователей Roblox в России. Аферисты предлагают бесплатно получить игровую валюту на поддельных сайтах платформы. Ссылки распространяются через рекламные посты в телеграм-каналах.

Фальшивый сайт запрашивает номер телефона и код из СМС. После злоумышленники получают доступ к аккаунту жертвы в мессенджере и могут рассылать сообщения по списку контактов, вовлекая других людей в мошеннические схемы.

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