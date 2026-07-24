На площадке "Московских сезонов" прошла встреча с участником СВО Михаилом Федосовым

На фестивальной площадке "Московских сезонов" прошла встреча с участником специальной военной операции (СВО) Михаилом Федосовым. Он исполнял обязанности командира десантно-штурмового взвода и был награжден медалями за мужество.

Сейчас Михаил Федосов преподает основы безопасности и руководит военно-патриотическим клубом. В летний период проект "Молодежь Москвы" организует встречи с участниками СВО на фестивальных площадках "Московских сезонов". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.