Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 01:00

Город

"Мослекторий": Елизавета Лихачева – о строительстве Москвы

"Мослекторий": Елизавета Лихачева – о строительстве Москвы

Новости Москвы: деформационные швы обновят на Крымском мосту

Собянин: второй этап строительства Троицкой линии метро включает шесть станций

21 октября станет самым холодным днем в Москве на этой неделе

"Деньги 24": эксперт рассказал о борьбе с мошенниками в Москве

Собянин: за три года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 13 станций метро

"Новости дня": реставрация деревянной колокольни завершилась в усадьбе Кусково

За две недели октября в Москве выпало 60% месячной нормы осадков

Организаторы рассказали о программе фестиваля "Биеннале театрального искусства"

В Москве появятся площадки для круглогодичных тренировок

Как было выбрано место для строительства крепости на территории Москвы и почему она стала притягивать ремесленников? Что стало с Москвой после переноса столицы в Санкт-Петербург и правда ли, что "пожар способствовал ей много к украшенью"? Как прогулки стали главным хобби москвичей? Какие здания хотели снести в столице?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет искусствовед, историк архитектуры Елизавета Лихачева.

Читайте также
Программа: Мослекторий
городвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика