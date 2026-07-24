24 июля, 18:30Экономика
Набиуллина объяснила снижение ключевой ставки текущей инфляцией
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила снижение ключевой ставки текущей инфляцией и ситуацией на топливном рынке.
Рост цен на бензин и дизель начал распространяться на широкий круг товаров и услуг, однако регулятор считает это временным явлением.
Центробанк снизил ключевую ставку до 14% годовых. В Банке России отметили, что во многих регионах ситуация на топливном рынке уже стабилизировалась.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.