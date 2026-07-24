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24 июля, 18:30

Экономика

Набиуллина объяснила снижение ключевой ставки текущей инфляцией

Набиуллина объяснила снижение ключевой ставки текущей инфляцией

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила снижение ключевой ставки текущей инфляцией и ситуацией на топливном рынке.

Рост цен на бензин и дизель начал распространяться на широкий круг товаров и услуг, однако регулятор считает это временным явлением.

Центробанк снизил ключевую ставку до 14% годовых. В Банке России отметили, что во многих регионах ситуация на топливном рынке уже стабилизировалась.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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