Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила снижение ключевой ставки текущей инфляцией и ситуацией на топливном рынке.

Рост цен на бензин и дизель начал распространяться на широкий круг товаров и услуг, однако регулятор считает это временным явлением.

Центробанк снизил ключевую ставку до 14% годовых. В Банке России отметили, что во многих регионах ситуация на топливном рынке уже стабилизировалась.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.