24 июля, 18:15Транспорт
Движение ограничат у стадиона "Лужники" 25 и 26 июля
Движение ограничат у стадиона "Лужники" 25 и 26 июля. Временные изменения введут в связи с проведением крупных концертов.
Для проезда и парковки закроют участки улиц Савельева, Доватора, 10 лет Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой.
Ограничения затронут дороги, ведущие от стадиона к станциям метро "Спортивная" и "Фрунзенская". Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут.
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