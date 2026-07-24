Движение ограничат у стадиона "Лужники" 25 и 26 июля. Временные изменения введут в связи с проведением крупных концертов.

Для проезда и парковки закроют участки улиц Савельева, Доватора, 10 лет Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой.

Ограничения затронут дороги, ведущие от стадиона к станциям метро "Спортивная" и "Фрунзенская". Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут.

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