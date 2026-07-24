Песков заявил, что РФ будет ждать от США предложений урегулирования украинского конфликта

Россия будет ждать идей и предложений по мирному урегулированию конфликта на Украине со стороны Вашингтона. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также он отметил, что Москва учитывает и принимает во внимание тот факт, что США продолжают поставлять Киеву оружие. Эти позиции американского правительства в Кремле будут использовать в той части, в которой они соответствуют интересам России.

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