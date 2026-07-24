Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июля, 15:30

Политика

Песков заявил, что РФ будет ждать от США предложений урегулирования украинского конфликта

Песков заявил, что РФ будет ждать от США предложений урегулирования украинского конфликта

Путин поднялся в кабину нового самолета МС-21-310

Песков прокомментировал переговоры по Украине

Путин призвал ориентировать экономическую политику на долгосрочные цели

Путин назвал временными трудности на топливном рынке России

День хоккея в России начнут отмечать 22 декабря

Дети учителей будут зачисляться в детские сады в первоочередном порядке

Песков прокомментировал запрет на организацию поездок в РФ для европейских туроператоров

Мишустин заявил о развитии производства лекарств в России

Мишустин заявил об успешном выпуске новейших лекарств в России

Россия будет ждать идей и предложений по мирному урегулированию конфликта на Украине со стороны Вашингтона. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также он отметил, что Москва учитывает и принимает во внимание тот факт, что США продолжают поставлять Киеву оружие. Эти позиции американского правительства в Кремле будут использовать в той части, в которой они соответствуют интересам России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика