Собянин: здание школы № 236 откроется после реконструкции 1 сентября

Здание школы № 236 имени Героя Советского Союза Г. И. Щедрина в Москве откроется 1 сентября после реконструкции. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В здании полностью обновили коммуникации, учебные кабинеты и общественные пространства, а рядом благоустроили территорию.

Особое внимание уделили инженерному направлению: там появятся современные лаборатории робототехники, программирования, 3D-моделирования и прототипирования. Работы проходят в рамках масштабной городской программы модернизации школ.

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