Собянин: в Москве строятся школы и детсады, которые примут более 76 тыс ребят

Масштабная программа строительства более 120 объектов образования позволит обеспечить местами более 56 тысяч школьников и почти 20 тысяч воспитанников детских садов. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

Один из образовательных комплексов появится на улице Лобачевского в Раменках. Он будет рассчитан на 1,7 тысячи учеников и 350 дошкольников. Кроме того, в Царицыне на Севанской улице уже в этом году откроется детский сад на 250 мест.

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