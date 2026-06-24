ВСУ потеряли 955 самолетов и вертолетов с начала СВО

С начала проведения СВО ВСУ потеряли 955 самолетов и вертолетов, более 167,5 тысячи беспилотников, около 29,9 тысячи танков и других боевых бронированных машин. Также было уничтожено более 1,7 тысячи установок реактивных систем залпового огня.

Российские войска ведут активное наступление в северо западной части Константиновки в Донецкой народной республике. По данным военных источников, продвижение также фиксируется в районе Славяно Краматорской агломерации и на подходах к ряду населенных пунктов.

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