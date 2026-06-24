В России предложили ввести выплаты родителям 100-балльников

Родителям выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ, предлагают выплачивать по 100 тысяч рублей. С такой инициативой выступили в Госдуме.

Предполагается, что выплата будет начисляться за каждый экзамен, сданный на максимальный балл. Авторы инициативы отмечают, что такая мера не только повысит престиж высоких учебных достижений, но и станет дополнительным стимулом для родителей вкладываться в качественное образование своих детей.

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