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24 июня, 07:45

Политика

В Госдуме приняли закон об ипотечных каникулах для семей с детьми в России

В Госдуме приняли закон об ипотечных каникулах для семей с детьми в России

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С 1 сентября семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, смогут получить ипотечные каникулы в России. Соответствующий закон приняли в Госдуме.

Для оформления льготного периода заемщик сможет обратиться к кредитору без подтверждения снижения доходов. Основанием для предоставления ипотечных каникул станет сам факт рождения или усыновления ребенка.

Продолжительность льготного периода может составить до 18 месяцев со дня рождения или усыновления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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