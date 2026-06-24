В Госдуме приняли закон об ипотечных каникулах для семей с детьми в России

С 1 сентября семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, смогут получить ипотечные каникулы в России. Соответствующий закон приняли в Госдуме.

Для оформления льготного периода заемщик сможет обратиться к кредитору без подтверждения снижения доходов. Основанием для предоставления ипотечных каникул станет сам факт рождения или усыновления ребенка.

Продолжительность льготного периода может составить до 18 месяцев со дня рождения или усыновления.

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