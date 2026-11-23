В Москве подвели итоги восемнадцатого телефестиваля "Профессия – журналист". В конкурсную программу вошли документальные фильмы, телепередачи и репортажи о работе сотрудников СМИ. Главными героями проектов стали редакторы, телеведущие, специальные и военные корреспонденты.

Заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко отметил, что за каждым репортажем, интервью и документальным фильмом стоит работа по поиску информации, встречам с людьми и анализу событий.

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