Мужчины, которых называют "маменькиными сынками", могут стать хорошими супругами, если научатся самостоятельно принимать решения и выстраивать отношения с матерью. Психологи отмечают, что такие мужчины могут быть заботливыми, ценить семейные традиции и не торопиться с расставанием даже во время серьезных конфликтов.

При этом чрезмерная зависимость от мнения родителей может стать проблемой в семейной жизни. Психотерапевт и сексолог Евгений Кульгавчук считает, что не стоит навешивать на мужчин ярлыки. По его мнению, важно отличать заботу о родителях от инфантильности. Особенности характера во многом формируются в детстве и зависят от воспитания.

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