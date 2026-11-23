Роботы-доставщики начали работать не только в центре Москвы, но и в спальных районах. К 2030 году количество доставок в столице может достичь 1,5 миллиона. По прогнозам, к этому времени в городе будут работать около 20 тысяч роверов.

58% пользователей, принявших участие в опросе в MAX, "ВКонтакте" и Telegram, готовы выходить на улицу, чтобы встретить доставку. Против такого варианта высказались 42%.

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