Циклон Wilka принесет в Москву снегопады и метели. К утру 26 ноября высота снежного покрова может достигнуть 10 сантиметров. По прогнозам метеорологов, ветер усилится до 17 метров в секунду.

В Московской области снегопад и метель ожидаются с 12:00 24 ноября до конца суток 25 ноября. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица. МЧС призвало жителей быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

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